Синнер — о Дрейпере: он самый стабильный игрок в этом сезоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о дружбе с британцем Джеком Дрейпером, занимающим пятую строчку рейтинга ATP.

«Мы с Джеком знаем друг друга довольно давно. Теперь, когда он достиг того уровня, на котором мы находимся, мы узнали друг друга лучше. Думаю, все мы, игроки, знаем, насколько он был силён, какой у него был потенциал, и сейчас он демонстрирует это, не так ли? Он один из лучших игроков, возможно, самый стабильный игрок, который у нас был в этом сезоне.

Мы очень дружим, потому что мы очень похожи как люди. Мы скромные. Мы стараемся делать всё, что в наших силах, на корте. Вне корта мы просто очень простые люди. Его поддержка так много значила для меня, как для и некоторых других игроков. Кто бы ни поддерживал меня в этот период, я очень, очень ценю это. Это была позитивная энергия.

Пару недель назад мы с ним хорошо потренировались в Монако. Я всегда был его самым большим поклонником. Когда я не могу играть или когда он всё еще участвует в турнире, я желаю ему всего наилучшего.

Конечно, сейчас конкуренция между нами немного возросла, потому что он входит в пятёрку лучших игроков. Но на самом деле это не имеет значения, потому что вне корта у нас отличная дружба, и мы обязательно сохраним её на протяжении всей нашей карьеры.

Он очень, очень хороший человек, очень искренний. Всё, что он сказал, возвращается к нему, потому что он хороший человек», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Синнеру и Дрейперу по 23 года. Они провели между собой два матча на турнирах ATP. Счёт равный — 1-1.