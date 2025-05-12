Отец Медведева — о технике Даниила: у него не было времени на этот кропотливый труд

Сергей Медведев, отец российского теннисиста Даниила Медведева, ответил на вопрос о техническом арсенале своего сына.

— Ваше мнение о технике Даниила, почему он так играет?

— Две причины. В определённом возрасте он не был физически подготовлен к тому, чтобы выполнять движения так, как нужно. Кроме того, для этого требовался кропотливый труд, который отнимал время, а у него этого времени не было. Все, с кем мы тренировались, работали дополнительно, кроме группы, когда им было семь-восемь лет. Крючкова это не разрешала, парни бегали в восьмилетнем возрасте и отбивали мячи, лишь бы перебить [через сетку]. У неё был принцип: неважно, какая у тебя техника, главное, чтобы ты на один мяч больше перебил. Что и делала её воспитанница Вера Звонарёва, она тоже не отличалась какой-то супертехникой.

У тренеров ведь идёт борьба не только за то, чтобы воспитать. Звонарёва была, Даня тренировался до 10 лет, Паша Котов. Она умела закладывать великолепные качества, мотивацию, а с техникой шли страдания. Это было важно, но не было времени…

Мы с Олей тоже были неопытны в этих вопросах, мы могли заниматься с ним дополнительно, однако не делали этого. Упустили время, когда нужно было заложить правильные движения. Плюс его габариты, рост и характер. Техника, пожалуй, понятие относительное. Главное ведь результат, да? Не могу сказать, что у него была плохая техника, она просто нестандартная. Так, как ему удобно. Несмотря на изъяны, он многое исправил, благодаря чему многого добился, — сказал Сергей Медведев в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

На данный момент 29-летний Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. В своём последнем матче россиянин нанёс поражение 25-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину (6:4, 6:1) в третьем круге «Мастерса» в Риме. В четвёртом круге Медведев встретится с девятым номером рейтинга ATP итальянцем Лоренцо Музетти.