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Янник Синнер поделился впечатлениями от второго матча после трёхмесячной дисквалификации

Янник Синнер поделился впечатлениями от второго матча после трёхмесячной дисквалификации
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом (6:4, 6:2) в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

«Физически первая игра прошла хорошо. Я чувствовал себя довольно неплохо. Конечно, матчи немного разные. Сегодня я начал очень хорошо, затем у меня был спад, который обычно составляет полтора гейма. Сегодня это продолжалось три с половиной гейма, но это нормально. Это второй матч, в который я играю за три с половиной месяца. Это долгий период. Любой шанс сыграть ещё раз на турнире очень положительный. Тот факт, что я могу сыграть третью встречу, уже очень, очень позитивен для меня и моего прогресса», — приводит слова итальянца Ubitennis.

В чётвёртом круге соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

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