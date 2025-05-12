Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 12 мая

В понедельник, 12 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Третий круг. Результаты 12 мая:

Томми Пол (США) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4;

Уго Дельен (Боливия) — Алекс де Минор (Австралия) — 4:6, 4:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:2);

Маркос Гирон (США) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:1, 1:6;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:2, 6:4;

Янник Синнер (Италия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:4, 6:2;

Хауме Мунар (Испания) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 6:2;

Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 5:7, 0:2 (отказ).