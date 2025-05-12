Синнер рассказал, в чём разница между матчами утренней и вечерней сессии на турнирах ATP

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ответил на вопрос, когда предпочитает проводить матчи, во время утренней или вечерней сессии.

«Я не знаю, предпочитаю ли я играть днём или вечером, также зависит от того, против кого я играю. Вечером мяч летит чуть медленнее, отскакивает меньше, можно бить сильнее. Днём нужно больше использовать вращение, углы. Каждая игра имеет свою собственную тему, учитывая первую игру я бы предпочёл вечер (смеётся). Но это может меняться каждый день», — приводит слова итальянца Ubitennis.

Сегодня, 12 мая, Синнер победил нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме. В следующем матче на турнире он сыграет с 18-й ракеткой мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло.