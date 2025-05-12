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Синнер рассказал, в чём разница между матчами утренней и вечерней сессии на турнирах ATP

Синнер рассказал, в чём разница между матчами утренней и вечерней сессии на турнирах ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ответил на вопрос, когда предпочитает проводить матчи, во время утренней или вечерней сессии.

«Я не знаю, предпочитаю ли я играть днём или вечером, также зависит от того, против кого я играю. Вечером мяч летит чуть медленнее, отскакивает меньше, можно бить сильнее. Днём нужно больше использовать вращение, углы. Каждая игра имеет свою собственную тему, учитывая первую игру я бы предпочёл вечер (смеётся). Но это может меняться каждый день», — приводит слова итальянца Ubitennis.

Сегодня, 12 мая, Синнер победил нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме. В следующем матче на турнире он сыграет с 18-й ракеткой мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло.

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