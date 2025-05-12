Рууд выразил сочувствие Берреттини после его снятия с их матча из-за травмы

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о травме итальянца Маттео Берреттини, из-за которой последний не смог продолжить их очный матч в третьем круге «Мастерса» в Риме. Рууд победил на отказе соперника со счётом 7:5, 2:0.

«Мне так жалко Маттео. Он усердно работает не останавливаясь, делает камбэки… Я просто желаю ему всего наилучшего и оставаться сильным.

Он невероятный игрок. Надеюсь он быстро восстановится», — сказал Рууд в интервью на корте.

В 1/8 финала турнира в Риме Рууд встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром, который ранее в своём матче обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд мужских соревнований в Риме составил € 8 055 385.