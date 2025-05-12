Рууд выразил сочувствие Берреттини после его снятия с их матча из-за травмы
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о травме итальянца Маттео Берреттини, из-за которой последний не смог продолжить их очный матч в третьем круге «Мастерса» в Риме. Рууд победил на отказе соперника со счётом 7:5, 2:0.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 20:10 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
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|0
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|2
Каспер Рууд
К. Рууд
«Мне так жалко Маттео. Он усердно работает не останавливаясь, делает камбэки… Я просто желаю ему всего наилучшего и оставаться сильным.
Он невероятный игрок. Надеюсь он быстро восстановится», — сказал Рууд в интервью на корте.
В 1/8 финала турнира в Риме Рууд встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром, который ранее в своём матче обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:2.
Призовой фонд мужских соревнований в Риме составил € 8 055 385.
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