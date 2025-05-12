Стали известны детали спора Мирры Андреевой с судьёй матча с Таусон из-за отобранного очка

Стали известны подробности перепалки между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и судьёй Ямилой Халле во время поединка на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем гейме второго сета матча с Кларой Таусон из Дании Андреева вела со счётом 15:0, затем выиграла ещё один розыгрыш, но судья отменила её очко из-за того, что на корте моргнул свет и не сработала электронная система.

Судья: Свет включили до того, как ты ударила по мячу. Когда ты наносила, она уже сообщила мне о свете.

Мирра (перебивая): Да, потому что она знала, что потеряла бы это очко. Конечно, она бы проиграла. Ты сама понимаешь, насколько это нелепое решение.

После этого россиянка упустила три розыгрыша подряд, однако сумела отыграться со счёта 15:40 и забрала гейм. Она победила в матче со счётом 5:7, 6:3, 6:2 и вышла в четвертьфинал, в котором сразится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.