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Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, в двух сетах обыграв Костюк

Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, в двух сетах обыграв Костюк
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение украинке Марте Костюк (27-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Соболенко выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница два раза подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и использовала 2 брейк-пойнта из 14.

Примечательно, что во втором сете Костюк вела 5:3, однако так и не смогла довести партию до победы.

В четвертьфинале римского «тысячника» Соболенко сразится с восьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.

Сетка турнира WTA-1000 в Риме
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