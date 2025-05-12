Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, в двух сетах обыграв Костюк
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение украинке Марте Костюк (27-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 10
|
|6 8
Марта Костюк
М. Костюк
Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Соболенко выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница два раза подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и использовала 2 брейк-пойнта из 14.
Примечательно, что во втором сете Костюк вела 5:3, однако так и не смогла довести партию до победы.
В четвертьфинале римского «тысячника» Соболенко сразится с восьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.
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