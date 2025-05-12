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Маттео Берреттини заплакал после снятия с матча с Руудом на «Мастерсе» в Риме

Маттео Берреттини заплакал после снятия с матча с Руудом на «Мастерсе» в Риме
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30-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не смог сдержать слёз после снятия с матча с норвежцем Каспером Руудом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. Поединок был остановлен из-за травмы итальянца во втором сете при счёте 7:5, 2:0 в пользу Рууда.

Фото: Кадр из трансляции

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 20:10 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		0
7 		2
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Стоит отметить, что на предыдущем «Мастерсе» в Мадриде Берреттини не смог доиграть встречу третьего круга с Джеком Дрейпером из Великобритании, остановив матч после отданного на тай-брейке первого сета (6:7 (2:7)).

В 1/8 финала турнира в Риме Рууд встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.

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