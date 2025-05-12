«Я из Флориды». Гауфф назвала причины уверенной победы над Радукану на турнире в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над британкой Эммой Радукану (6:1, 6:2) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Отличное выступление, я была тем, кто контролировал и управлял игрой на протяжении большей части матча. Моя игра справа была одной из причин, по которой я выиграла встречу, я очень довольна тем, как она развивается. Чувствовала себя лучше, чем в предыдущих матчах. Эти корты всё ещё кажутся очень медленными по сравнению с Мадридом, но я привыкаю к этому в каждой игре, которая проходит.

Было очень ветрено, особенно во втором сете. Без сомнения, он сыграл очень важную роль в матче. Я из Флориды, так что я очень привыкла к чему-то подобному. Иногда вам нужно научиться плыть по ветру, зная, что вам всегда придётся делать дополнительный шаг в вопросе мобильности. Будет много очков, которые вы не выиграете красиво, многие были такими во втором сете, однако это часть игры в теннис на ветру, это не всегда красиво», — приводит слова американки Punto de break.

Соперницей Гауфф в поединке за выход в полуфинал турнира в Риме станет 18-летняя россиянка Мирра Андреева, которую она одолела в четвертьфинале предыдущего «тысячника» в Мадриде (7:5, 6:1).