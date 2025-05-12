Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я из Флориды». Гауфф назвала причины уверенной победы над Радукану на турнире в Риме

«Я из Флориды». Гауфф назвала причины уверенной победы над Радукану на турнире в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над британкой Эммой Радукану (6:1, 6:2) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 16:20 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Отличное выступление, я была тем, кто контролировал и управлял игрой на протяжении большей части матча. Моя игра справа была одной из причин, по которой я выиграла встречу, я очень довольна тем, как она развивается. Чувствовала себя лучше, чем в предыдущих матчах. Эти корты всё ещё кажутся очень медленными по сравнению с Мадридом, но я привыкаю к этому в каждой игре, которая проходит.

Было очень ветрено, особенно во втором сете. Без сомнения, он сыграл очень важную роль в матче. Я из Флориды, так что я очень привыкла к чему-то подобному. Иногда вам нужно научиться плыть по ветру, зная, что вам всегда придётся делать дополнительный шаг в вопросе мобильности. Будет много очков, которые вы не выиграете красиво, многие были такими во втором сете, однако это часть игры в теннис на ветру, это не всегда красиво», — приводит слова американки Punto de break.

Соперницей Гауфф в поединке за выход в полуфинал турнира в Риме станет 18-летняя россиянка Мирра Андреева, которую она одолела в четвертьфинале предыдущего «тысячника» в Мадриде (7:5, 6:1).

Материалы по теме
Мирра ворвалась в теннис, как Гауфф. Теперь они сразятся за полуфинал Мадрида
Мирра ворвалась в теннис, как Гауфф. Теперь они сразятся за полуфинал Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android