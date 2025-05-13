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Гауфф — о спаде Швёнтек: на «Ролан Гаррос» не рассчитываю на такую же игру, как в Мадриде

Гауфф — о спаде Швёнтек: на «Ролан Гаррос» не рассчитываю на такую же игру, как в Мадриде
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о спаде в игре пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек.

«Когда вы видите, что кто-то, кто столько раз выигрывал «Ролан Гаррос», показывает не лучшие результаты, я думаю, что некоторые вещи явно меняются. С другой стороны, вы должны уважать, что она выигрывала в Париже четыре раза. Я всегда думаю, что если кто-то выигрывал турнир так много раз, вне зависимости от того, в какой форме он находится, он всегда может найти способ выиграть снова. Если бы я встретилась с ней в Париже, я бы ни за что не рассчитывала на такой же результат, как в Мадриде, я бы даже не думала об этом, а вышла бы на корт, думая, что она будет играть в свой лучший теннис», — приводит слова американки Punto de break.

Напомним, в четвертьфинале предыдущего «тысячника» в Мадриде Гауфф разгромила Швёнтек со счётом 6:1, 6:1. На проходящем в эти дни турнире WTA-1000 в Риме польская теннисистка потерпела поражение во втором круге от 35-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз (1:6, 5:7).

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