Экс первая ракетка мира Плишкова сообщила, что перенесёт ещё одну операцию

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, до сих пор восстанавливающаяся от травмы, полученной на US Open – 2024, заявила, что пока преждевременно говорить о её возвращении на корт.

«Были некоторые осложнения, нога не заживает так, как я ожидала. Мы решили провести небольшую операцию, в среду у меня артроскопия.

Я сделала всё возможное, чтобы улучшить ситуацию. Хотела выступить на Открытом чемпионате Австралии, у меня было много планов на этот год… Даже не осмеливаюсь сказать, когда смогу вернуться.

Это не совсем легко в психологическом плане. К счастью, мне есть чем заняться, я не чувствую скуки или беспокойства», — сказала Плишкова в подкасте Raketa.

Напомним, чешка повредила связки левой лодыжки и впоследствии перенесла операцию.