Соболенко оригинально объяснила свою не самую убедительную игру в матче с Костюк
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк (27-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
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|6 8
Марта Костюк
М. Костюк
«Вчера мне не удалось съесть мою любимую пасту, так что я думаю, что это причина того, что сегодня я не была слишком хороша. Надеюсь завтрашняя паста поможет мне в среду», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В четвертьфинале римского «тысячника» Соболенко сразится с восьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая ранее в своём матче в двух сетах одолела канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:5, 6:1.
Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.
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