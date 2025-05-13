Соболенко оригинально объяснила свою не самую убедительную игру в матче с Костюк

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк (27-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

«Вчера мне не удалось съесть мою любимую пасту, так что я думаю, что это причина того, что сегодня я не была слишком хороша. Надеюсь завтрашняя паста поможет мне в среду», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В четвертьфинале римского «тысячника» Соболенко сразится с восьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая ранее в своём матче в двух сетах одолела канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:5, 6:1.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.