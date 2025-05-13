Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 12 мая
В понедельник, 12 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей 1/8 финала.
Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/8 финала, 12 мая:
- Питон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4);
- Жасмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 6:2;
- Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:3;
- Элина Свитолина (Украина) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:2;
- Кори Гауфф (США) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2;
- Мирра Андреева (Россия) — Клара Таусон (Дания) — 5:7, 6:3, 6:2;
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1;
- Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 7:6 (10:8).
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