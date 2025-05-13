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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 12 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 12 мая
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В понедельник, 12 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей 1/8 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/8 финала, 12 мая:

  • Питон Стирнс (США) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4);
  • Жасмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 6:2;
  • Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:3;
  • Элина Свитолина (Украина) — Даниэль Коллинз (США) —  6:4, 6:2;
  • Кори Гауфф (США) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2;
  • Мирра Андреева (Россия) — Клара Таусон (Дания) — 5:7, 6:3, 6:2;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай)  — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 7:6 (10:8).
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