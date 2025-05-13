Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 12 мая

В понедельник, 12 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей 1/8 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/8 финала, 12 мая: