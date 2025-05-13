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Определились все четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Риме

Определились все четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Риме
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В понедельник, 12 мая, в Риме (Италия) прошли матчи 1/8 финала на грунтовом турнире категории WTA-1000. Таким образом, стали известны четвертьфинальные пары «тысячника» в итальянской столице.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/4 финала:

  • Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США);
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • Диана Шнайдер (Россия) — Жасмин Паолини (Италия);
  • Элина Свитолина (Украина) — Питон Стирнс (США).

Четвертьфинальные матчи пройдут 13 и 14 мая. Действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является польская теннисистка Ига Швёнтек, уступившая на этом турнире во втором круге 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз (1:6, 5:7).

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