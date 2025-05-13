Мирра Андреева показала, как восстанавливается после победы над Таусон

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и её тренер Кончита Мартинес опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали, как россиянка восстанавливается после победы над Кларой Таусон (23-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:3, 6:2 в матче четвёртого круга «тысячника» в Риме.

На выложенном видео 18-летняя Мирра выходит из специальной охлаждающей кабины в шапке и маске. На сам видеоролик наложены три эмодзи в виде замёрзшего лица.

Напомним, во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сразится с чемпионкой US Open — 2022, третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).