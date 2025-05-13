Янник Синнер отреагировал на шутку о себе от Папы Римского из-за фамилии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал шутку Папы Римского Льва XIV о том, что он не допустит его на возможный благотворительный матч из-за фамилии.

«Играть с Папой? Зачем вы ставите меня в затруднительное положение? Я знал, что он играл в детстве, и для нас, теннисистов, это хорошая новость, что Папа любит наш спорт, в будущем будет видно, посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

Ранее новый Папа Римский Лев XIV ответил на вопрос о возможности проведения благотворительного теннисного матча с его участием. На вопрос о приглашении именитых игроков он попросил не звать Синнера. Фамилия итальянского теннисиста с английского языка переводится как «грешник».