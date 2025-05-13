Соболенко стала третьей по числу выходов в 1/4 финала на WTA-1000 в ранге 1-й ракетки мира

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пятый раз вышла в четвертьфинал «тысячника» в качестве лидера рейтинга WTA. С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году только американка Серена Уильямс и представительница Австралии Эшли Барти (по шесть раз каждая) чаще неё выходили в 1/4 финала в ранге первой ракетки мира в своих первых семи выступлениях.

В понедельник, 12 мая, Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк (27-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале римского «тысячника» Соболенко сразится с восьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая ранее в своём матче в двух сетах одолела канадку Бьянку Андрееску со счётом 7:5, 6:1.