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«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга соревнований.

Расписание игрового дня на «Мастерсе» в Риме 13 мая (время — московское):

12:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Корентен Муте (Франция);

12:00. Карен Хачанов (Россия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 3);

13:30. Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Якуб Меншик (Чехия, 20);

15:00. Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 10);

16:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 17);

18:00. Артюр Фис (Франция, 13) — Александр Зверев (Германия, 2);

19:30. Томми Пол (США, 13) — Алекс де Минор (Австралия, 7);

21:30. Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 6).