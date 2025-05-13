Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 13 мая

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 13 мая
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого круга соревнований.

Расписание игрового дня на «Мастерсе» в Риме 13 мая (время — московское):

12:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Корентен Муте (Франция);
12:00. Карен Хачанов (Россия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 3);
13:30. Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Якуб Меншик (Чехия, 20);
15:00. Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 10);
16:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 17);
18:00. Артюр Фис (Франция, 13) — Александр Зверев (Германия, 2);
19:30. Томми Пол (США, 13) — Алекс де Минор (Австралия, 7);
21:30. Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 6).

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android