Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Расписание на 13 мая (время московское):

14:00. Жасмин Паолини (Италия) — Диана Шнайдер (Россия);

20:00. Питон Стирнс (США) — Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.