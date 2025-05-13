Жасмин Паолини — Диана Шнайдер: онлайн-трансляция четвертьфинала «тысячника» в Риме
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Сегодня, 13 мая, состоится четвертьфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встретятся пятый номер рейтинга итальянка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Матч начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 14:00 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки играли друг с другом однажды. Паолини победила в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 6:4.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).
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