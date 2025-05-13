Жасмин Паолини — Диана Шнайдер: онлайн-трансляция четвертьфинала «тысячника» в Риме

Сегодня, 13 мая, состоится четвертьфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где встретятся пятый номер рейтинга итальянка Жасмин Паолини и 11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Матч начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннисистки играли друг с другом однажды. Паолини победила в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).