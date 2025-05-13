Карен Хачанов — Карлос Алькарас: анонс текстовой трансляции матча «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) пройдёт матч четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс», в котором сыграют российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи на престижном турнире. Начало матча — не ранее 12:00 по московскому времени.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Карен Хачанов и Карлос Алькарас встречались на турнирах под эгидой АТР четыре раза. Россиянину ни разу не удалось одержать победу в противостояниях с испанцем. Алькарас побеждал в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2022, в 1/4 финала турнира в Гамбурге (2022) и Пекине (2024), а также в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (2023).
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