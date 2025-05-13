«Продолжает повышать планку». Жених Шараповой поздравил Марию с Днём матери

Бизнесмен Александр Гилкс, жених пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, поздравил её и свою маму с Днём матери, который прошёл 11 мая.

В 2022 году Шарапова впервые стала мамой, она родила сына Тео.

«Счастливого Дня матери всем замечательным матерям в моей жизни, особенно моей маме Робин, которая преодолевает нынешние трудности с присущей ей храбростью и чувством юмора, и маме Тео Марии, которая продолжает повышать планку. Я вас всех очень люблю», — написал Гилкс на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Гилкса

Фото: Из личного архива Гилкса

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.