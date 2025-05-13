«В туре уже шесть лет». Кори Гауфф забавно отреагировала на своё возрастное достижение

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф забавно прокомментировала свою возрастную статистику. В этом году Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал на турнирах WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия) в одном сезоне.

«Я в туре уже шесть лет, а возрастная статистика всё продолжается», — написала Гауфф на личной странице в социальных сетях.

Американке 21 год. Она дебютировала в WTA-туре в 2019 году. В четвертьфинале на «тысячнике» в Риме Гауфф встретится с россиянкой Миррой Андреевой, у которой ведёт 3-0 по личным встречам.