Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В туре уже шесть лет». Кори Гауфф забавно отреагировала на своё возрастное достижение

«В туре уже шесть лет». Кори Гауфф забавно отреагировала на своё возрастное достижение
Комментарии

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф забавно прокомментировала свою возрастную статистику. В этом году Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал на турнирах WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия) в одном сезоне.

«Я в туре уже шесть лет, а возрастная статистика всё продолжается», — написала Гауфф на личной странице в социальных сетях.

Американке 21 год. Она дебютировала в WTA-туре в 2019 году. В четвертьфинале на «тысячнике» в Риме Гауфф встретится с россиянкой Миррой Андреевой, у которой ведёт 3-0 по личным встречам.

Материалы по теме
«Я из Флориды». Гауфф назвала причины уверенной победы над Радукану на турнире в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android