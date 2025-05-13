Джек Дрейпер высказался о сопернике в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал о том, как относятся на престижном турнире в Риме (Италия) к его сопернику в матче четвёртого круга французу Корентену Муте.

«Каждый раз, когда я видел его игру, это было интересно. Он яркий, очень талантливый и здорово играет на грунте. Местная публика любит его, потому что он привносит на корт хорошую энергию», — приводит слова Дрейпера We love tennis со ссылкой на L'Equipe.

Встреча Дрейпера и Муте состоится сегодня, 13 мая, и начнётся не ранее 12:00 по московскому времени. Это будет первое очное противостояние между теннисистами на турнирах под эгидой АТР.