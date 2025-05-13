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Надежда Петрова высказалась о шансах Даниила Медведева против Лоренцо Музетти в Риме

Надежда Петрова высказалась о шансах Даниила Медведева против Лоренцо Музетти в Риме
Надежда Петрова
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме против итальянца Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов пройдёт сегодня, 13 мая, и начнётся не раньше 15:00 мск.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У Дани будет непростой матч против второго номера Италии. Музетти набрал невероятные обороты, впервые в десятке лучших, будет непросто противостоять такому уверенному сопернику», — приводит слова Петровой ТАСС.

Медведев и Музетти встречались дважды на турнирах под эгидой АТР. Оба раза победа оставалась за представителем России, который был сильнее соперника в третьем круге турнира в Торонто и во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

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