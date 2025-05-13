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Радукану — о поражении от Гауфф: меня сегодня переиграли, мне не стыдно это говорить

Радукану — о поражении от Гауфф: меня сегодня переиграли, мне не стыдно это говорить
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49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от третьей ракетки мира американки Кори Гауфф (1:6, 2:6) в четвёртом круге «тысячника» в Риме (Италия).

«Для меня это был очень трудный матч. Думаю, условия сильно отличались от моего последнего раунда. На корте было не так много грунта, было довольно ветрено.

Коко также сыграла очень хороший матч и дала понять, почему она сейчас вторая ракетка мира (в лайв-рейтинге. — Прим «Чемпионата»). Она играла очень хорошо. Меня сегодня переиграли, но мне не стыдно это говорить. С нетерпением жду возможности поработать над собой, чтобы стать лучше», — приводит слова Радукану Tennis365.

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