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Надежда Петрова: думаю, Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме

Надежда Петрова: думаю, Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме
Надежда Петрова
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут пройти в финальную часть турнира WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

В 1/4 финала соревнований Мирра Андреева сыграет с Кори Гауфф (США), а Диана Шнайдер встретится с Жасмин Паолини (Италия).

«Начало турнира не очень складывалось для наших теннисистов и теннисисток — многие вылетели в первых кругах. Хотелось бы увидеть больше наших девушек в 1/8 финала, но прошли только две. Тем не менее, думаю, и Диана Шнайдер, и Мирра Андреева могут пройти в следующий круг и даже дойти до полуфинальной-финальной стадии турнира», — приводит слова Петровой ТАСС.

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