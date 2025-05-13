Надежда Петрова: думаю, Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут пройти в финальную часть турнира WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

В 1/4 финала соревнований Мирра Андреева сыграет с Кори Гауфф (США), а Диана Шнайдер встретится с Жасмин Паолини (Италия).

«Начало турнира не очень складывалось для наших теннисистов и теннисисток — многие вылетели в первых кругах. Хотелось бы увидеть больше наших девушек в 1/8 финала, но прошли только две. Тем не менее, думаю, и Диана Шнайдер, и Мирра Андреева могут пройти в следующий круг и даже дойти до полуфинальной-финальной стадии турнира», — приводит слова Петровой ТАСС.