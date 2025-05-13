Стало известно, на какой срок выбыл Маттео Берреттини после травмы в Риме

30-я ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал травму в матче третьего круга «Мастерса» в Риме. Итальянский теннисист отказался от продолжения борьбы с норвежцем Каспером Руудом. Он также рассказал о сроках восстановления.

«Когда я проснулся вчера [в воскресенье], то понял, что что-то не так. Любовь к этому турниру, к этому городу, к моему брату, спорту, которым я занимаюсь, подтолкнула меня попробовать до конца. За 10 минут до матча я думал, что не справлюсь, но всё же вышел.

Я не хотел сниматься, но знал, что произойдёт потом. Мне придётся провести три месяца без игр, и я буду вздрагивать из-за каждого чиха. Думаю, я вовремя остановился — было больно, но, надеюсь, без разрыва», — сказал Берреттини на пресс-конференции.