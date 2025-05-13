Стало известно, на какой срок выбыл Маттео Берреттини после травмы в Риме
Поделиться
30-я ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал травму в матче третьего круга «Мастерса» в Риме. Итальянский теннисист отказался от продолжения борьбы с норвежцем Каспером Руудом. Он также рассказал о сроках восстановления.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 20:10 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
Каспер Рууд
К. Рууд
«Когда я проснулся вчера [в воскресенье], то понял, что что-то не так. Любовь к этому турниру, к этому городу, к моему брату, спорту, которым я занимаюсь, подтолкнула меня попробовать до конца. За 10 минут до матча я думал, что не справлюсь, но всё же вышел.
Я не хотел сниматься, но знал, что произойдёт потом. Мне придётся провести три месяца без игр, и я буду вздрагивать из-за каждого чиха. Думаю, я вовремя остановился — было больно, но, надеюсь, без разрыва», — сказал Берреттини на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2025
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:14
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
10:12
-
09:56
-
09:45
-
09:35
-
09:23
-
09:13
-
09:12
-
08:30
-
01:08
-
00:52
-
00:45
-
00:35
-
00:28
-
00:21
-
00:06
-
00:06
- 12 мая 2025
-
23:48
-
23:35
-
23:14
-
23:00
-
22:41
-
22:38
-
22:28
-
22:23