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Стало известно, на какой срок выбыл Маттео Берреттини после травмы в Риме

Стало известно, на какой срок выбыл Маттео Берреттини после травмы в Риме
Маттео Берреттини
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30-я ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал травму в матче третьего круга «Мастерса» в Риме. Итальянский теннисист отказался от продолжения борьбы с норвежцем Каспером Руудом. Он также рассказал о сроках восстановления.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 20:10 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		0
7 		2
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Когда я проснулся вчера [в воскресенье], то понял, что что-то не так. Любовь к этому турниру, к этому городу, к моему брату, спорту, которым я занимаюсь, подтолкнула меня попробовать до конца. За 10 минут до матча я думал, что не справлюсь, но всё же вышел.

Я не хотел сниматься, но знал, что произойдёт потом. Мне придётся провести три месяца без игр, и я буду вздрагивать из-за каждого чиха. Думаю, я вовремя остановился — было больно, но, надеюсь, без разрыва», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

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