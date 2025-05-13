Соболенко стала первым за 10 лет игроком, дошедшим до 1/4 финала на первых 4 «тысячниках»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на первых четырёх турнирах категории WTA-1000 в нынешнем сезоне. Она стала первой спортсменкой за 10 лет, которой покорилось это достижение.

До Соболенко последней это удалось сделать испанке Карле Суарес-Наварро, бывшей шестой ракетке мира. Это произошло в 2015 году.

На проходящем на этой неделе турнире в Риме (Италия) Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк в четвёртом круге. В 1/4 финала белоруска сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которой ни разу не проиграла в шести очных матчах.