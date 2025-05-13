Алексей Попырин — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 4-го круга на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 13 мая, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встретятся девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано не ранее чем на 15:00 по московскому времени.

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 2-0. Два их предыдущих поединка прошли с промежутком меньше недели в 2023 году — Даниил выиграл 6:4, 6:4 в третьем раунде «Мастерса» в Торонто и 6:3, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.