Новак Джокович и Энди Маррей завершили тренерское сотрудничество

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и трёхкратный чемпион мэйджоров британец Энди Маррей завершили совместную тренерскую работу.

«Спасибо тебе, тренер Энди, за всю тяжёлую работу, веселье и поддержку в последние шесть месяцев как на корте, так и за его пределами. Я очень насладился тем, как мы укрепили нашу дружбу», — написал Джокович на личной странице в соцсети X.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open — 2025.