Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она призналась, что сделала это намеренно». Костюк — о поведении Соболенко в Мадриде

«Она призналась, что сделала это намеренно». Костюк — о поведении Соболенко в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила инцидент в матче с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). Соболенко прервала игру между своими двумя подачами из-за дождя и попросила закрыть крышу.

«Такие ситуации непросты. Что бы ни говорили правила, решение судьи на вышке в режиме реального времени практически невозможно отменить — всё происходит за доли секунды. И, честно говоря, это было странно. Если бы Соболенко остановила розыгрыш до подачи, то никаких проблем. Но розыгрыш уже начался, и на этом этапе ей не разрешили его остановить.

Самое абсурдное то, что позже в интервью она призналась, что сделала это намеренно — чтобы избежать двойной ошибки при подаче. У меня много вопросов, на которых нет ответов. Но так иногда бывает. Теперь ей приходится жить с этим решением (смеётся)», — приводит слова Костюк TennisUpToDate.

Материалы по теме
Костюк — о Соболенко: она никогда не выиграет награду за спортивное поведение
«Боже мой!» Арина Соболенко объяснила своё поведение в матче против Марты Костюк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android