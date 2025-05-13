«Она призналась, что сделала это намеренно». Костюк — о поведении Соболенко в Мадриде

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила инцидент в матче с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). Соболенко прервала игру между своими двумя подачами из-за дождя и попросила закрыть крышу.

«Такие ситуации непросты. Что бы ни говорили правила, решение судьи на вышке в режиме реального времени практически невозможно отменить — всё происходит за доли секунды. И, честно говоря, это было странно. Если бы Соболенко остановила розыгрыш до подачи, то никаких проблем. Но розыгрыш уже начался, и на этом этапе ей не разрешили его остановить.

Самое абсурдное то, что позже в интервью она призналась, что сделала это намеренно — чтобы избежать двойной ошибки при подаче. У меня много вопросов, на которых нет ответов. Но так иногда бывает. Теперь ей приходится жить с этим решением (смеётся)», — приводит слова Костюк TennisUpToDate.