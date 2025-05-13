«Старалась не вырвать прямо на корт». Питон Стирнс — о самочувствии на «тысячнике» в Риме
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Американская теннисистка 42-я ракетка мира Питон Стирнс прокомментировала плохое самочувствие в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме с японкой Наоми Осакой. Встреча завершилась в пользу представительницы США со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 4
Наоми Осака
Н. Осака
«На тай-брейке я просто старалась не вырвать прямо на корт. Чувствовала себя неважно. Пришлось копнуть глубже, чем обычно, поэтому не припомню, чтобы раньше так выкладывалась.
До турниров в Мадриде и Риме у меня было ощущение, что я постоянно проигрываю третьи сеты. Приятно наконец-таки его выиграть, пусть и на таком сложном тай-брейке», — приводит слова Стирнс RMC Sport.
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