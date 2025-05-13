«Старалась не вырвать прямо на корт». Питон Стирнс — о самочувствии на «тысячнике» в Риме

Американская теннисистка 42-я ракетка мира Питон Стирнс прокомментировала плохое самочувствие в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме с японкой Наоми Осакой. Встреча завершилась в пользу представительницы США со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

«На тай-брейке я просто старалась не вырвать прямо на корт. Чувствовала себя неважно. Пришлось копнуть глубже, чем обычно, поэтому не припомню, чтобы раньше так выкладывалась.

До турниров в Мадриде и Риме у меня было ощущение, что я постоянно проигрываю третьи сеты. Приятно наконец-таки его выиграть, пусть и на таком сложном тай-брейке», — приводит слова Стирнс RMC Sport.