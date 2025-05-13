Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старалась не вырвать прямо на корт». Питон Стирнс — о самочувствии на «тысячнике» в Риме

«Старалась не вырвать прямо на корт». Питон Стирнс — о самочувствии на «тысячнике» в Риме
Питон Стирнс
Комментарии

Американская теннисистка 42-я ракетка мира Питон Стирнс прокомментировала плохое самочувствие в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме с японкой Наоми Осакой. Встреча завершилась в пользу представительницы США со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«На тай-брейке я просто старалась не вырвать прямо на корт. Чувствовала себя неважно. Пришлось копнуть глубже, чем обычно, поэтому не припомню, чтобы раньше так выкладывалась.

До турниров в Мадриде и Риме у меня было ощущение, что я постоянно проигрываю третьи сеты. Приятно наконец-таки его выиграть, пусть и на таком сложном тай-брейке», — приводит слова Стирнс RMC Sport.

Материалы по теме
Фото
Американскую теннисистку Питон Стирнс стошнило после победы над Осакой на турнире в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android