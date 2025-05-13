Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин отдал первый сет в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов уступил представителю Испании третьему номеру рейтинга Карлосу Алькарасу на старте матча 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Первый сет закончился со счётом 6:3 в пользу испанца. Россиянин взял два первых стартовых гейма, но затем упустил преимущество. Испанец, в свою очередь, забрал пять последних геймов подряд.
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Матч продолжается 41 минуту. За это время Хачанову удалось реализовать один брейк-пойнт из двух, а также выполнить два эйса. Алькарас реализовал два брейк-пойнта из двух, выполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки.
В 1/4 финала престижных соревнований в Италии победитель матча Карен Хачанов — Карлос Алькарас сыграет с победителем в паре Джек Дрейпер (Великобритания) — Корентен Муте (Франция).
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