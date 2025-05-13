Ольховский — о Рублёве: как будто он потерял желание побеждать

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский высказался о неудачном периоде в карьере 17-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва.

«Большая часть проблем Андрея берётся из его головы. Он проигрывает во многом психологически, потому что игра у него есть, но не хватает уверенности. Как будто он потерял желание побеждать. Раньше он часто выплёскивал эмоции, иногда это помогало, иногда вредило, но он всегда был в борьбе, а сейчас этого не видно», — приводит слова Ольховского ТАСС.

За последние два месяца Андрей Рублёв проиграл семь из своих последних девяти матчей. На «Ролан Гаррос» — 2025 он не войдёт в топ-16 сеяных.