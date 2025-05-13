Светлана Кузнецова высказалась о сериале про Карлоса Алькараса

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о документальном сериале от Netflix про испанца Карлоса Алькараса.

«Смотрю документальный сериал про Карлоса Алькараса. Думаю: какой же интересный, трудный (мало сказано), психологически изматывающий и многогранный вид спорта — теннис! Как много всего должно сойтись, чтобы всё получилось. Чтобы из даже талантливого, перспективного, трудолюбивого спортсмена выросла настоящая теннисная звезда. Сколько труда нужно вложить, сколько нервов потратить, сколько «американских горок» пройти.

У каждого выдающегося игрока — своя история. Подробности которой мы, возможно, никогда не узнаем. Лишь часть этого пути попадает в такие документальные фильмы. Но то, что остаётся неизменным, — это внутренний стержень и характер каждого из них. У всего есть своя цена. Кто готов ею расплатиться и пожертвовать собой — тот становится чемпионом.

Так просто это написать… и так сложно сделать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.