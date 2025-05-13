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Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин сравнял счёт в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин сравнял счёт в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Карен Хачанов
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов сравнял счёт по сетам в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме с испанцем Карлосом Алькарасом. Счёт — 3:6, 6:3.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжается 1 час 27 минут. За это время Хачанову удалось реализовать три брейк-пойнта из шести, а также выполнить три эйса. На его счету также две двойные ошибки. Алькарас реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В 1/4 финала престижных соревнований в Италии победитель противостояния Карен Хачанов — Карлос Алькарас сыграет с победителем в паре Джек Дрейпер (Великобритания) — Корентен Муте (Франция).

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