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«Не очень простая ситуация». Мирра Андреева оценила спорный момент в матче с Таусон в Риме

«Не очень простая ситуация». Мирра Андреева оценила спорный момент в матче с Таусон в Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о спорной ситуации в матче четвёртого круга на турнире в Риме (Италия) с датчанкой Кларой Таусон.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Была не очень простая ситуация. Это было на моей подаче: я хорошо подала, она приняла свечкой, перед моим ударом включился свет, и я сыграла справа с лёта и попала в линию. Мне показалось, что у неё в целом не было даже шансов его отыграть, но она попросила видеоревью посмотреть, если свет включили до моего удара, то есть во время розыгрыша.

Видеоревью показало, что так и было, но, как по мне, мне казалось, что они должны были спросить у меня, если мне это помешало, потому что я должна была ударить. В итоге я сыграла виннерс, и я не думаю, что у неё были какие-то шансы его отыграть, но, наверное, по правилам так правильнее сделать, поэтому мне пришлось просто принять эту ситуацию и продолжить играть», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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