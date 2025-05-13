Андреева — о матче с Гауфф: с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче в 1/4 финала на «тысячнике» в Риме (Италия), где сыграет с американкой Кори Гауфф, которой проиграла на прошлой неделе в Мадриде (Испания).

«В Мадриде был непростой матч. У меня было два сетбола на моей подаче, которые я не смогла реализовать. И мне кажется, после них я стала сильно много думать про то, что не смогла выиграть, но сейчас другие условия, другой матч, поэтому я с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике, играть агрессивно, делать свою игру, бороться за каждый мяч. Надеюсь, что результат сложится чуть-чуть по-другому, но мы посмотрим», — сказала Андреева в эфире «Больше!».