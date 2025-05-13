Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о матче с Гауфф: с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике

Андреева — о матче с Гауфф: с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче в 1/4 финала на «тысячнике» в Риме (Италия), где сыграет с американкой Кори Гауфф, которой проиграла на прошлой неделе в Мадриде (Испания).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 12:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«В Мадриде был непростой матч. У меня было два сетбола на моей подаче, которые я не смогла реализовать. И мне кажется, после них я стала сильно много думать про то, что не смогла выиграть, но сейчас другие условия, другой матч, поэтому я с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике, играть агрессивно, делать свою игру, бороться за каждый мяч. Надеюсь, что результат сложится чуть-чуть по-другому, но мы посмотрим», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

Материалы по теме
«Не очень простая ситуация». Мирра Андреева оценила спорный момент в матче с Таусон в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android