«Как будто в Колизее играешь». Мирра Андреева — о главном корте турнира в Риме

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от игры на главном корте престижного турнира в Риме (Италия), имени Николы Пьетранджели.

– У тебя первый раз был матч на этом корте, на Пьетранджели?

– Да, первый раз на этом корте играю, я на нём тренировалась много раз. Корт очень-очень крутой, очень красивый. Я, когда подаю, смотрю на эти все статуи вокруг, и такая атмосфера, как будто ты в Древнем Риме в каком-нибудь Колизее играешь. Ещё люди так поддерживают круто, поэтому вообще атмосфера была очень суперская, — сказала Андреева в эфире «Больше!».