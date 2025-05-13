Карен Хачанов не смог переиграть Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов уступил представителю Испании третьему номеру рейтинга Карлосу Алькарасу в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Счёт — 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Хачанову удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти, а также выполнить три эйса. На его счету также три двойные ошибки. Алькарас реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки.
В 1/4 финала престижных соревнований в Италии Карлос Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания), который параллельно играл с Корентеном Муте (Франция).
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