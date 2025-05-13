Карен Хачанов не смог переиграть Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов уступил представителю Испании третьему номеру рейтинга Карлосу Алькарасу в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Счёт — 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Хачанову удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти, а также выполнить три эйса. На его счету также три двойные ошибки. Алькарас реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки.

В 1/4 финала престижных соревнований в Италии Карлос Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания), который параллельно играл с Корентеном Муте (Франция).