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Элина Свитолина раскрыла, почему Гаэль Монфис не сделал ей подарок на День матери

Элина Свитолина раскрыла, почему Гаэль Монфис не сделал ей подарок на День матери
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему француз Гаэль Монфис не сделал ей подарок в честь Дня матери, который прошёл 11 мая во многих странах Европы. В 2022 году спортсмены впервые стали родителями, Свитолина родила дочь Скай.

«В разных странах праздник происходит в разные дни. Поэтому Гаэль сказал мне: «Почему ты празднуешь? Во Франции он через две недели, так что я сделаю тебе подарок позже.

Мы должны праздновать это каждый день. Все мамы, мы делаем очень ​​тяжёлую работу. Но я сейчас на каникулах, потому что Гаэль дома со Скай, а я работающая мама», — приводит слова Свитолиной TennisUpToDate.

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