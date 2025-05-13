Элина Свитолина раскрыла, почему Гаэль Монфис не сделал ей подарок на День матери

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему француз Гаэль Монфис не сделал ей подарок в честь Дня матери, который прошёл 11 мая во многих странах Европы. В 2022 году спортсмены впервые стали родителями, Свитолина родила дочь Скай.

«В разных странах праздник происходит в разные дни. Поэтому Гаэль сказал мне: «Почему ты празднуешь? Во Франции он через две недели, так что я сделаю тебе подарок позже.

Мы должны праздновать это каждый день. Все мамы, мы делаем очень ​​тяжёлую работу. Но я сейчас на каникулах, потому что Гаэль дома со Скай, а я работающая мама», — приводит слова Свитолиной TennisUpToDate.