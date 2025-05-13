Карен Хачанов впервые в карьере выиграл у Карлоса Алькараса сет на турнирах АТР

Теннисист из России 27-я ракетка мира Карен Хачанов впервые в своей карьере выиграл у третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса сет на турнирах под эгидой АТР. Сегодня, 13 мая, в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме россиянин сравнял счёт в игре — 1:1 (3:6, 6:3). Сейчас теннисисты играют решающий сет.

До этого момента Хачанов и Алькарас встречались на турнирах под эгидой АТР четыре раза. Россиянину ни разу не удалось одержать победу в противостояниях с испанцем и также забрать сет. Испанец побеждал в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2022, в 1/4 финала турнира в Гамбурге (2022) и Пекине (2024), а также в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (2023).

В 1/4 финала престижных соревнований в Италии победитель противостояния Карлос Алькарас сыграет с победителем в паре Джек Дрейпер (Великобритания) — Корентен Муте (Франция).