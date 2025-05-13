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Карен Хачанов впервые в карьере выиграл у Карлоса Алькараса сет на турнирах АТР

Карен Хачанов впервые в карьере выиграл у Карлоса Алькараса сет на турнирах АТР
Карен Хачанов
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Теннисист из России 27-я ракетка мира Карен Хачанов впервые в своей карьере выиграл у третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса сет на турнирах под эгидой АТР. Сегодня, 13 мая, в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме россиянин сравнял счёт в игре — 1:1 (3:6, 6:3). Сейчас теннисисты играют решающий сет.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

До этого момента Хачанов и Алькарас встречались на турнирах под эгидой АТР четыре раза. Россиянину ни разу не удалось одержать победу в противостояниях с испанцем и также забрать сет. Испанец побеждал в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2022, в 1/4 финала турнира в Гамбурге (2022) и Пекине (2024), а также в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (2023).

В 1/4 финала престижных соревнований в Италии победитель противостояния Карлос Алькарас сыграет с победителем в паре Джек Дрейпер (Великобритания) — Корентен Муте (Франция).

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