Джек Дрейпер в волевой борьбе обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвёртом круге он обыграл француза Корентена Муте (83-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Муте два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Риме Джек Дрейпер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.