Джек Дрейпер в волевой борьбе обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвёртом круге он обыграл француза Корентена Муте (83-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
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Корентен Муте
К. Муте
Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Муте два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Риме Джек Дрейпер поспорит с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.
Комментарии
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