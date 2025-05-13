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Кори Гауфф и Александра Эала вышли в 1/4 финала турнира в Риме в парном разряде

Кори Гауфф и Александра Эала вышли в 1/4 финала турнира в Риме в парном разряде
Кори Гауфф и Александра Эала
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Американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Филиппин Александра Эала переиграли тандем итальянок Тайры Катерины Грант и Лизы Пигато в матче второго круга турнира в Риме в парном разряде. Счёт — 6:2, 6:3.

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2025, вторник. 14:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
А. Эала К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Тайра Катерина Грант
Италия
Тайра Катерина Грант
Лиза Пигато
Италия
Лиза Пигато
Т. Грант Л. Пигато

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Гауфф и Эала реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили три подачи навылет, а также допустили три двойные ошибки. Грант и Пигато смогли реализовать один брейк-пойнт из двух и допустили три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира Александра Эала и Кори Гауфф сыграют с другим итальянским тандемом, третьими сеяными Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

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