Кори Гауфф и Александра Эала вышли в 1/4 финала турнира в Риме в парном разряде

Американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Филиппин Александра Эала переиграли тандем итальянок Тайры Катерины Грант и Лизы Пигато в матче второго круга турнира в Риме в парном разряде. Счёт — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Гауфф и Эала реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили три подачи навылет, а также допустили три двойные ошибки. Грант и Пигато смогли реализовать один брейк-пойнт из двух и допустили три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира Александра Эала и Кори Гауфф сыграют с другим итальянским тандемом, третьими сеяными Сарой Эррани и Жасмин Паолини.