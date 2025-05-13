Кори Гауфф и Александра Эала вышли в 1/4 финала турнира в Риме в парном разряде
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Американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Филиппин Александра Эала переиграли тандем итальянок Тайры Катерины Грант и Лизы Пигато в матче второго круга турнира в Риме в парном разряде. Счёт — 6:2, 6:3.
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2025, вторник. 14:10 МСК
Александра Эала
Кори Гауфф
А. Эала К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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|3
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|3
Тайра Катерина Грант
Лиза Пигато
Т. Грант Л. Пигато
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время Гауфф и Эала реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили три подачи навылет, а также допустили три двойные ошибки. Грант и Пигато смогли реализовать один брейк-пойнт из двух и допустили три двойные ошибки.
В четвертьфинале парного турнира Александра Эала и Кори Гауфф сыграют с другим итальянским тандемом, третьими сеяными Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Комментарии
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