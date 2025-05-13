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Карлос Алькарас доходил минимум до четвертьфинала на всех «Мастерсах» в ATP-туре

Карлос Алькарас доходил минимум до четвертьфинала на всех «Мастерсах» в ATP-туре
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Таким образом, он доходил до этой стадии на всех девяти турнирах аналогичной категории.

Моложе 22-летнего Алькараса при установлении данного достижения был только его соотечественник, 22-кратный чемпион мэйджоров Рафаэль Надаль.

Самыми успешными «Мастерсами» Карлоса Алькараса являются турниры в Индиан-Уэллсе (США) и Мадриде (Испания) — там он выиграл по два титула. Ещё испанец имеет по одному трофею на «Мастерсах» в Монте-Карло (Монако) и Майами (США).

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