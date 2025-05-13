«Это был изнуряющий матч». Алькарас — о победе над Хачановым в 1/8 финала турнира в Риме

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме. Испанец был сильнее со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
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«Просто невероятно выиграть в концовке у такого серьёзного соперника, как Карен Хачанов. Мне было тяжело физически. Ничего не болело, просто была усталость. Это был изнуряющий матч. Пришлось много бегать. Я очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч.
Во втором сете вёл с брейком, но потом, наверное, немного потерял концентрацию. Он начал играть отлично. Я очень рад, что смог забыть об этом и постараться начать третий сет намного лучше. Думаю, у меня это получилось. Я просто боролся и доволен этим», — сказал Алькарас в интервью на корте.
В 1/4 финала турнира в Риме Карлос Алькарас сыграет с британцем Джеком Дрейпером.
- 13 мая 2025
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