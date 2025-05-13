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Карлос Алькарас высказался о встрече с Джеком Дрейпером в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Карлос Алькарас высказался о встрече с Джеком Дрейпером в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением относительно предстоящего матча с британцем Джеком Дрейпером в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
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Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Джек сейчас показывает отличный теннис и играет на очень высоком уровне. Смотрел его матчи — последние результаты впечатляют. Мне нужно быть готовым к этому. Думаю, нас ждёт настоящая битва. У меня хорошая статистика в четвертьфиналах, но каждый матч — это новая история. Необходимо показать свой лучший теннис, если я хочу его обыграть. Посмотрим, ведь последнюю нашу с ним игру я проиграл. Важно извлечь как положительные, так и отрицательные стороны той игры и сделать выводы», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Ранее Карлос Алькарас в трёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова.

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