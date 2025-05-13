Карлос Алькарас высказался о встрече с Джеком Дрейпером в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением относительно предстоящего матча с британцем Джеком Дрейпером в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.

«Джек сейчас показывает отличный теннис и играет на очень высоком уровне. Смотрел его матчи — последние результаты впечатляют. Мне нужно быть готовым к этому. Думаю, нас ждёт настоящая битва. У меня хорошая статистика в четвертьфиналах, но каждый матч — это новая история. Необходимо показать свой лучший теннис, если я хочу его обыграть. Посмотрим, ведь последнюю нашу с ним игру я проиграл. Важно извлечь как положительные, так и отрицательные стороны той игры и сделать выводы», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Ранее Карлос Алькарас в трёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова.