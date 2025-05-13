Новака Джоковича заметили на тренировке с тренером, работавшим с ним на Олимпиаде-2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович тренируется в эти дни под руководством Бориса Босняковича, их заметили вместе на грунтовых кортах в сербском Белграде. Об этом сообщает Punto de Break.

Джокович работал с Босняковичем в 2024 году. Под его руководством он провёл «Ролан Гаррос», Уимблдон, а также победную Олимпиаду в Париже (Франция). Сам Новак пока что не комментировал работу с тренером.

Ранее сегодня, 13 мая, стало известно о том, что Джокович завершил сотрудничество с трёхкратным чемпионом «Шлемов» британцем Энди Марреем. Они проработали вместе с межсезонья до грунтового сезона.